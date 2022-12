Taranto, tornato il tradizionale tuffo di fine anno a Gandoli

GANDOLI (TA) – In centinaia si sono dati appuntamento sulla spiaggia di Lido Gandoli per il tuffo di fine anno tornato dopo due anni a causa della pandemia. Organizzato da Valerio Buzzacchino con la collaborazione dell’associazione “Taranto Redenta”, un temperatura primaverile ha agevolato il compito dei tanti in partecipanti

