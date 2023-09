Rottura Ragno-Nardò? Indetta una conferenza stampa per fare chiarezza

Fulmine a ciel sereno in casa Nardò: mister Nicola Ragno starebbe pensando a dimettersi dal ruolo di allenatore dei granata. Una possibile rottura che scuote l’intero panorama della Serie D, un po’ perché totalmente inattesa ed un po’ perché negli ultimi mesi il club aveva accontentato in tutto il proprio tecnico sulla costruzione della rosa, con tutte le intenzioni di migliorare il terzo posto della passata stagione. L’obiettivo del club, di comune accordo con l’allenatore nativo di Molfetta, è sempre stato quello di costruire una squadra ben attrezzata per puntare al salto di categoria. Difficile dunque che alle spalle della possibile separazione ci siano tensioni legate alla rosa o al mercato. Le ragioni del presunto addio non sono dunque chiare, ragion per cui non si escludono anche motivi di natura personale. Qualcosa in più la si saprà certamente questo pomeriggio, quando alle ore 18 il patron dei granata Alessio Antico parlerà in conferenza stampa per fare chiarezza sui fatti appena narrati. Ciò che è certo, è che l’obiettivo stagionale del Nardò non cambierà, con o senza Ragno. Nel caso in cui il divorzio dovesse concretizzarsi, i vertici societari punteranno un tecnico di prima fascia, mentre per quanto concerne mister Ragno restano due le ipotesi future, direttamente proporzionate alla modalità di separazione. In caso di esonero, il tecnico potrà cercare da subito una nuova panchina. In caso di dimissioni, però, sarà costretto a restare fermo fino a scadenza contrattuale.

