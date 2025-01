Roan Gdf Bari: in mare con l’acquascooter e la patente nautica falsa

BARI – Nel contesto delle attività di ordine e sicurezza pubblica in mare, le forze di polizia hanno condotto un’operazione nelle acque antistanti le località di Polignano a Mare e San Giorgio. Al termine dell’operazione, avviata in pieno Evento G7, militari del Reparto Operativo Aeronavale unitamente ai carabinieri della Compagnia di Triggiano, hanno individuato nel porticciolo turistico di Cala Ponte, un soggetto alla guida di un acquascooter che esibiva una patente nautica apparentemente contraffatta. I successivi accertamenti, hanno confermato che la patente era falsa e che il conducente non risultava iscritto nei registri delle patenti nautiche nazionali.

Ulteriori verifiche sull’aquascooter, hanno rivelato che il mezzo era stato fraudolentemente modificato e provento di furto presso un cantiere navale di Monopoli. Dopo le dovute verifiche il mezzo nautico è stato restituito al legittimo proprietario e il soggetto deferito alla competente Autorità Giudiziaria.

L’attività congiunta che ha consentito di portare alla luce un giro di false patenti nautiche e l’abitualità a delinquere del conducente dell’aquascooter, si è conclusa con l’esecuzione della misura cautelare personale degli arresti domiciliari.

