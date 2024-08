Rissa a Gallipoli: denunciate sette persone

Sono sette le persone denunciate per la rissa avvenuta nella notte tra sabato 3 e domenica 4 agosto a Gallipoli, al termine di una festa che si è svolta presso un noto lido gallipolino di Baia Verde. Si tratta di tre turisti veneti e quattro buttafuori del locale i quali, secondo le indagini condotte dagli agenti del locale commissariato di Pubblica Sicurezza, diretto dal vicequestore Monica Sammati, si sarebbero scontrati sulla spiaggia della struttura.

Inizialmente, il gruppo di turisti veneti sarebbe stato accerchiato da alcuni ragazzi del posto e, dopo un litigio, sarebbero stati aggrediti. All’origine del diverbio, probabilmente alcuni apprezzamenti rivolti nei confronti di una ragazza, che avrebbe scatenato la reazione dei salentini.

Per calmare gli animi, sembra siano sopraggiunti quattro buttafuori dello stabilimento e, sembra che una seconda rissa sarebbe nata tra gli addetti alla sicurezza e i turisti veneti. Due i feriti registrati in seguito all’episodio: due padovani ventenni, che risultano tra i denunciati. Per loro è stato necessario il trasferimento presso l’ospedale “Sacro Cuore” di Gallipoli a causa delle contusioni e delle fratture vertebrali riportate.

Sia i ragazzi salentini, i veneti ed i buttafuori sono stati ascoltati a lungo dai poliziotti nella giornata di domenica, e non è escluso che, al termine delle indagini, possano scattare provvedimenti da parte del questore di Lecce Vincenzo Massimo Modeo.

