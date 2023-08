BRINDISI – Un operaio di 60 anni di Brindisi rischia l’amputazione di una mano a causa di un incidente sul lavoro avvenuto nello stabilimento Jindal Films, presso la zona industriale. La mano dell’uomo sarebbe rimasta incastrata in un macchinario per la produzione di propilene. E’ stato lo stesso operaio a riuscire a spegnere la macchina chiedendo poi aiuto, evitando il peggio. L’operaio è stato portato in codice rosso al Pronto soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi e poco dopo trasferito al Policlinico di Bari, al momento non è esclusa l’amputazione della mano. Il macchinario è stato posto sotto sequestro dall’autorità giudiziaria.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp