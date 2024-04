Regione Puglia, rimpasto in salita

Bari – Rimpasto in salita, per la giunta di Michele Emiliano: scricchiola anche la civica di “Con”, dopo le dimissioni del capogruppo Tupputi, mentre sembrano sfumare le possibilità di avere in squadra l’ex prefetto Antonella Bellomo e la numero uno della film commission, Anna Maria Tosto.

