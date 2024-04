Bari, una nuova struttura per i minori non accompagnati

BARI – Una struttura dedicata ai minori stranieri non accompagnati con un’accoglienza integrata e che prevede una presa in carico olistica attraverso misure di informazione, accompagnamento, assistenza, orientamento e integrazione, basate sulla costruzione di percorsi individuali di inserimento socio-economico di minori o di neomaggiorenni.

Si chiama Ala Baytuk, tradotto “verso casa tua”, la nuova comunità educativa per minori stranieri non accompagnati del quartiere Libertà di Bari che attualmente accoglie 12 minori stranieri, provenienti da diverse nazionalità.

Secondo i report del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sono oltre 23mila i minori stranieri non accompagnati sul territorio italiano: oltre il 73 per cento ha tra i 16 e i 18 anni e per lo più arriva in Italia attraverso uno sbarco. In questo contesto si inserisce il sistema di accoglienza e integrazione di cui il Comune di Bari è ente titolare con 117 minori accolti in Comunità educative

