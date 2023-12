Regione, primo via libera al bilancio in commissione ma niente Tfm

Bari – Primo via libera al bilancio regionale, in via Gentile, in vista della prova d’aula della manovra da 1,2 miliardi di euro. Ottantaquattro gli emendamenti presentati ma decade l’idea di riproporre il trattamento di fine mandato per i consiglieri.

