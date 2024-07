Regione, manca numero legale: Defr non approvato per la prima volta nella storia

BARI – La seduta del Consiglio regionale pugliese, l’ultima prima delle ferie estiva, è stata sciolta per mancanza del numero legale. Scricchiola la tenuta della maggioranza del presiedente Emiliano. La riunione è iniziata poco dopo le 13 ed è durata meno di due ore.

Dopo la pausa di un’ora i lavori sono ripresi, ma alla conta del numero legale in Aula, richiesta dal consigliere Luigi Caroli (FdI), l’esito è stato negativo.

L’assise regionale era stata interrotta poco dopo le 14, quando la votazione per l’approvazione del documento di economia e finanza si è fermata a 24, quando erano richiesti 26 voti. Non era mai successo.

Tutto rinviato a settembre dunque, compresa la correzione alle delibere sul referendum contro la legge Calderoli, ovvero l’Autonomia differenziata

IN AGGIORNAMENTO



