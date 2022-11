Condividi su...

Linkedin email

BARI – Requisiti di competenza e professionalità, come richiesto dal decreto legislativo 175 del 2016, per le agenzie di competenza regionale. No a nomine politiche ma meritocrazia nella governance pubblica. È quanto chiede la lega pugliese che da via Gentile lancia una proposta legislativa sull’applicazione di questa norma statale anche a livello regionale per evitare quello che definisco “il pasticcio Arpal” anche nelle altre agenzie e partecipate regionali.

Gli esponenti del partito di Salvini, in ogni ordine e grado, fanno quadrato intorno a questa mozione anche a livello locale, quello comunale dove in queste ore è stata depositata la stessa richiesta in consiglio proprio per evitare che nelle ex municipalizzate non ci siano vertici competenti.