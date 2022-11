Condividi su...

BARI – Circa 60 i dentisti aderenti e circa 500 i minori con un fondo da 40mila euro. Si chiama “Un Dentista per Amico” il progetto finanziato dall’assessorato al welfare della regione Puglia che vede coinvolti dentisti ed odontoiatri per la cura dentale gratuita di minori in uno stato di disagio economico e sociale inseriti nelle strutture protette. A supporto di questo nuovo progetto, L’associazione Arkè OdV che nasce nel 2000 in Liguria ma che opera su tutto il territorio nazionale. Un dentista per amico prevede la realizzazione di azioni di programmi di prevenzione e di cura odontoiatrica per minorenni in condizioni di disagio socioeconomico seguiti dai servizi sociali e/o sottoposti a provvedimenti giudiziari di tutela con collocamento in struttura residenziale o affidamento familiare. Sono anche previste campagne informative e di sensibilizzazione sull’igiene e la cura orale”.