Condividi su...

Linkedin email

BARI – Una sartoria contemporanea che ha aggiornato il concetto di lusso. Un luogo moderno, dove è possibile entrare in contatto con le nuove tendenze, senza dimenticare le ispirazioni di ieri. Abiti preziosi per qualità e classe, grazie alla rigida scelta di tessuti pregiati, al taglio impeccabile e alla minuziosità delle rifiniture. Tutto questo è Vito Comes Sartoria Uomo, il brand che rende ogni sposo unico nel suo genere. L’alta artigianalità del marchio si è messa in mostra durante la personale di Promessi Sposi, la campionaria dedicata al mondo wedding che si è tenuta in fiera del levante. A sfilare per il marchio tarantino, anche il modello Fabio Mancini, il pugliese da anni volto dei catwalk di Giorgio Armani.