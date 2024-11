Regione, La Notte lascia Udc e passa tra gli azzurri

Bari – “Diamo il benvenuto al consigliere regionale della Puglia Francesco La Notte che ha aderito a Forza Italia e a cui si è ufficialmente iscritto. Nella giornata di oggi è stato ricevuto a Roma dal segretario nazionale del partito, Antonio Tajani, nella sede nazionale del movimento azzurro. Erano presenti anche il senatore Maurizio Gasparri, responsabile degli enti locali FI, il deputato Mauro D’Attis, segretario regionale pugliese di FI, e Paride Mazzotta, capogruppo azzurro in Consiglio regionale. Auguri di buon lavoro a Francesco, pronti ad affrontare insieme la sfida per le prossime elezioni regionali in Puglia”. Lo si legge in una nota di Forza Italia commentando il passaggio del consigliere regionale dall’Udc al partito di Tajani.

