Regione, doppio ok in commissione su feste patronali e bande

Bari – Un milione di euro, per i prossimi tre anni, per supportare le feste patronali pugliesi: la proposta è passata in commissione regionale e raddoppia lo stanziamento previsto nel testo iniziale. Beneficiari gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e toccherà ai vescovi fornire un elenco dettagliato delle feste riconosciute nei quasi 260 comuni sparsi sul territorio regionale. Novità anche per le bande, già sostenute da un precedente provvedimento e che potrebbero vedere le prime somme entro fine anno.

