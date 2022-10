Un ragazzino di 16 anni è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Perrino di Brindisi dopo una caduta in moto sulla provinciale Ostuni-Cisternino, a poche centinaia di metri dalla Città Bianca. Il ragazzo, per cause in corso d’accertamento, ha perso il controllo della moto finendo rovinosamente sull’asfalto. Immediatamente soccorso da sanitari del 118, è stato trasferito in ambulanza all’ospedale Perrino di Brindisi dove è ricoverato in Rianimazione in prognosi riservata. Toccherà alla Polizia locale di Ostuni chiarire le dinamiche dell’incidente nel quale non sembrano essere coinvolti altri mezzi.