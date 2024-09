Ragazzino fa arrestare il padre violento in provincia di Taranto

Un ragazzino ha chiamato la Polizia e fatto arrestare suo padre, un uomo di 45 anni, facendo emergere una storia familiare segnata da oltre un anno di abusi, sia fisici che psicologici. È accaduto in provincia di Taranto.

Secondo la ricostruzione della Polizia, il figlio minorenne ha composto il 112 riferendo che il padre, in preda a un forte stato di alterazione, aveva tentato di aggredire la madre. Il peggio è stato evitato solo grazie all’intervento del ragazzo, che si è frapposto tra i due genitori.

All’arrivo dei poliziotti, nell’appartamento regnava la paura: la madre e i figli erano terrorizzati, mentre il padre mostrava ancora segni di aggressività nei loro confronti. Una volta riportata la calma, gli agenti hanno ascoltato le testimonianze della madre e dei figli, che hanno descritto una situazione di estremo disagio a causa dei comportamenti dell’uomo, che li avrebbe persino minacciati di morte.

È emerso inoltre che in passato il 45enne aveva già aggredito la moglie. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e condotto in carcere.

