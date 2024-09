Massafra, Ferrarese-Quarto: firmata convezione per stadio Italia

TARANTO – Massimo Ferrarese, commissario dei Giochi del Mediterraneo 2026, ha raggiunto Massafra per incontrare il sindaco Quarto e firmare la convenzione per il passaggio dei fondi per i lavori per lo stadio Italia. Tra gli obiettivi quello di far giocare nella struttura massafrese le partite di campionato del Taranto.

