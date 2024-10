Questa sera alle 21 su Antenna Sud ‘Il Salotto del Calcio’: tutto sulla Serie C

Inizierà questa sera, mercoledì 2 ottobre alle 21 la nuova trasmissione della redazione sportiva di Antenna Sud ‘Il Salotto del Calcio’. L’appuntamento, condotto da Fabrizio Caianiello, si focalizzerà soprattutto sulla Serie C con ospiti in studio e in collegamento per analizzare l’intero girone C. Tra gli ospiti il Presidente della Lega Pro Matteo Marani con il responsabile sport di Antenna Sud Salvatore Petrarolo in diretta da Firenze. In studio il direttore sportivo del Monopoli Marcello Chiricallo, l’allenatore Alberto Villa, l’operatore di mercato Antonio Rebesco e il giornalista Flavio Insalata. In collegamento da Sorrento il calciatore Vincenzo Colangiulo. E ancora, collegamenti con la redazione di Potenza, con Foggia e Taranto, oltre ad approfondimenti su Altamura e Cerignola.

La trasmissione sarà visibile sul canale 14 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata e in streaming su www.antennasud.com.

