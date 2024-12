Questa sera alle 21 ‘Il Salotto del Calcio’ su Antenna Sud

Questa sera, mercoledì 4 dicembre alle 21, nuova puntata della trasmissione della redazione sportiva di Antenna Sud ‘Il Salotto del Calcio’. L’appuntamento, condotto da Fabrizio Caianiello si focalizza sulla Serie C con ospiti in studio e in collegamenti per analizzare l’intero girone C. La trasmissione sarà visibile sul canale 14 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata e in streaming su www.antennasud.com. Tra gli ospiti Mark Campbell (in collegamento con il direttore di Antenna Sud Gianni Sebastio), referente del gruppo Apex, che sta trattando l’acquisizione del Taranto, il direttore sportivo Ivano Pastore ex Nocerina, Benevento e Rimini, l’allenatore del Sorrento Enrico Barilari, il calciatore del Cerignola Alessandro Ligi. Previsti inoltre ospiti e collegamenti da Foggia, Monopoli, Altamura e Cerignola. In studio il direttore sportivo del Matera Salvatore Castorina e l’allenatore Raimondo Catalano.

