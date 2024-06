Pulsano – Nel pomeriggio di domenica 9 giugno, intorno alle ore 14:20, si è verificato il distacco della controsoffittatura dell’androne esterno dell’ingresso principale -lato ovest- della casa comunale, oggetto dei recenti lavori di efficientemento energetico. A darne notizia, e’ proprio il sindaco di Pulsano, l avv. Pietro D’Alfonso.

” Fortunatamente – precisa il sindaco – non ci sono stati danni a persone e/o cose . Ho provveduto a convocare il responsabile dell’ufficio tecnico, il direttore dei lavori e la ditta esecutrice delle opere, oltre a richiedere l’urgente intervento dei Vigili del Fuoco, per verificare lo stato dei luoghi e comprendere le cause dell’evento”

Sgomberato l ufficio elettorale ed il personale impiegato, spostato presso l’ala ove è ubicato il Comando della Polizia Locale per proseguire il lavoro di supporto ai seggi per le operazioni di voto oggi in corso. Posta in sicurezza l’area interessata e rimosso il materiale di risulta.

Chiusura di tutti gli uffici comunali, ad eccetto dei settori della Polizia Locale e dei Servizi Sociali, per la giornata di lunedì 10 giugno, al fine di garantire l’incolumità pubblica di cittadini, dipendenti ed amministratori.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Laura Milano Racconto la mia terra, le sue vicende, i suoi colori, la sua gente.. e lo faccio con lo stesso calore del sole che la illumina e la passione di una donna del sud. See author's posts