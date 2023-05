Ultime settimane tra i banchi di scuola per gli studenti pugliesi, dopo gli anni del covid questo è stato il primo vero anno in cui si è tornati a vivere a pieno anche la vista scolastica tra lezioni e tante attività anche se per la pandemia ha lasciato alcuni effetti psicologici tra i ragazzi. Ne abbiamo parlato con Raffaele Lattante, dirigente scolastico dell’istituto Galateo di Lecce e dell’Itet Carnaro di Brindisi.

Barbara Magnani Giornalista professionista da febbraio 2009. Laureata in Lettere e un master in giornalismo sportivo televisivo. Dopo oltre 17 anni di esperienza in giornali, televisioni e uffici stampa della bergamasca, l’amore mi ha portata a Lecce dove vivo con mio marito e un piccolo peloso di nome Chiarly. E ora, con grande soddisfazione, la mia esperienza professionale si arricchisce nel gruppo televisivo Antenna Sud. See author's posts

