‘Nessuna chiusura delle scuole in Puglia il 4 ottobre’

Il Presidente della Regione Puglia NON ha emesso alcuna ordinanza riguardante la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado sul territorio regionale per il giorno 4 ottobre 2024. Pertanto, qualsiasi informazione o notizia che suggerisca il contrario deve essere considerata falsa e priva di fondamento.

È fondamentale mantenere un’informazione corretta e verificata, soprattutto riguardo a temi sensibili come la sicurezza e l’istruzione. Le famiglie e gli studenti sono invitati a fare riferimento esclusivamente alle comunicazioni ufficiali da parte delle autorità regionali e scolastiche per avere notizie certe e aggiornate.

In un momento in cui le notizie false possono diffondersi rapidamente, è importante che tutti i cittadini verifichino le fonti delle informazioni e si astengano dal dare credito a voci non confermate. La Regione Puglia ribadisce il suo impegno nel garantire una comunicazione trasparente e tempestiva.

Per ulteriori chiarimenti o aggiornamenti, si consiglia di consultare i canali ufficiali della Regione Puglia e delle scuole locali. La collaborazione di tutti è essenziale per affrontare le eventuali emergenze e garantire un ambiente scolastico sereno e sicuro. Nelle scorse ore la stessa Polizia Locale di Lecce è caduta nella trappola delle fake news divulgando attraverso la pagina social la notizia della chiusura delle scuole,

smentita minuti dopo

