Pubblicato il bando di gara per la locazione del bar interno al Parco delle Cave

È stato pubblicato oggi sull’albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Lecce l’avviso pubblico per l’assegnazione in locazione dell’immobile che si trova all’interno del Parco delle Cave, da adibire a bar, con ingresso da via Leone Salvatore De Castris.

L’immobile si compone di una sala, una zona circolazione-disimpegno, un deposito bottiglieria, un servizio igienico per gli addetti con relativo anti w.c. – spogliatoio, un’area disimpegno – antibagno da cui si accede sia dall’interno che dall’esterno al blocco dei servizi igienici uomini, servizi igienici donne e servizio igienico per disabili.

A servizio del bar – che non è dotato di arredi – c’è anche un’area terrazza di 124 mq che si affaccia sul parco e un’area verde di 3227 mq nei pressi dell’ingresso.

L’aggiudicazione avverrà mediante asta pubblica a favore del concorrente che avrà offerto il corrispettivo annuale più alto rispetto al canone annuo posto a base d’asta che è pari a 8400 euro oltre iva di legge. La durata della locazione è di 6 anni dalla firma del contratto con unica possibilità di rinnovo per un massimo di altri 6 anni.

Le istanze di partecipazione alla gara dovranno pervenire all’ufficio del protocollo, presso il Comune di Lecce, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 04.03.2024, a mezzo di plico chiuso, sigillato e firmato sui lembi di chiusura.

Il bando è disponibile a questo link sul sito istituzionale con la relativa documentazione allegata: https://bit.ly/bando-bar-cave.

