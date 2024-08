Protezione Civile Puglia partecipa a operazione internazionale

La Protezione Civile della Regione Puglia ha partecipato, con un contingente di cinque volontari, a un’operazione internazionale a Marsiglia, in Francia, nell’ambito della costituzione di un modulo europeo unico per la lotta agli incendi boschivi con veicoli. Lo comunica la Protezione civile regionale, precisando che “l’adesione della Puglia alla campagna rappresenta uno dei primi passi per la costituzione di un servizio di protezione civile europeo, ormai sempre più indispensabile per fronteggiare emergenze di portata internazionale, come quella alla quale stiamo assistendo in queste ore in Grecia”.

L’operazione è stata condotta in stretta collaborazione con il dipartimento nazionale della Protezione civile. Le attività sono state svolte nell’area di Aix-en-Provence, presso la scuola degli ufficiali dei pompieri francesi. “L’esperienza francese – ha detto Barbara Valenzano, responsabile della sezione Protezione civile della Puglia – ha rappresentato un ottimo spunto per migliorare il sistema di Protezione Civile pugliese soprattutto sul fronte dell’efficacia e dei tempi degli interventi. In Francia gli incendi vengono arrestati già nel primo ettaro, un obiettivo importante che intendiamo raggiungere grazie agli investimenti profusi in tecnologia ed il costante aggiornamento di personale e volontari”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author