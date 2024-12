Promozione, Otranto: una vittoria d’oro che vale il primato

Quinta vittoria consecutiva e primato in solitaria per l’Otranto, che supera 1-0 il Carovigno al “Pasquale Nachira” grazie a un rigore trasformato da Vigliotti nel primo tempo. La squadra di mister Mazzeo, pur priva di pedine importanti come Beron, Tourè e Valentini, è riuscita a imporsi in una gara combattuta e spezzettata.

Il Carovigno, ben organizzato e mai domo, ha messo in difficoltà i padroni di casa soprattutto nelle fasi iniziali. Perrone ha impegnato Caroppo con un tiro dalla distanza, mentre i brindisini sono rimasti sempre in partita grazie a una solida struttura tattica. Tuttavia, l’episodio decisivo è arrivato al 28’ del primo tempo, quando Negro si è procurato un rigore per un fallo di Odone. Dal dischetto, Vigliotti è stato implacabile.

La situazione si è complicata ulteriormente per gli ospiti al 45’, con l’espulsione di Odone per doppia ammonizione. Nonostante l’inferiorità numerica, il Carovigno ha continuato a lottare, ma nella ripresa l’Otranto ha saputo gestire i ritmi del match, sfiorando il raddoppio in più occasioni con Lautaro Martin e Piscopo.

Nel finale, il Carovigno è rimasto addirittura in nove uomini dopo l’espulsione di Sescu, ma ha continuato a cercare il pareggio con orgoglio. Alla fine, però, i biancazzurri hanno resistito e festeggiato il successo.

Con 32 punti in classifica, l’Otranto si prepara ora alla sfida di alta quota contro la vicecapolista Terre di Acaya e Roca, in programma domenica prossima.

OTRANTO-CAROVIGNO 1-0

RETE: 28’ rigore Vigliotti

OTRANTO: Caroppo (46’ Melito), Togorà, Vigliotti, Negro, Liquori, Conte, Marzo(69’ Dollorenzo), Valentini, Mossolini (75’ Lautaro Martin), Pietrangelo, Piccinno (86’ Piscopo). Panchina: Piccinni, Giannuzzi, Angelini, Calò, De Giorgi. All. Mazzeo.

CAROVIGNO: Lamarina, Urso, Talò, Perrone A., Leo, Perrone M. (47’ Cirasino), Sescu, Odone, Turco, Kaba (76’ Lanzillotti), Greco (46’ Taddeo). Panchina: Ourogbele, Albano, Lanzillotti T.,, Cardellicchio, Marangione. All. Franco.

ARBITRO: Pasquale Pio Gialluisi di Barletta. ASSISTENTI: Cristiana Laraspata di Bari e Flavio Magaletti di Bari.​

ESPULSI: 45’ Odone (C) per doppia ammonizione, Cardellicchio e Marangione (C) dalla panchina, 81’ Sescu (C).

AMMONITI: Marzo, Mossolini, Melito, Lautaro Martin (O); Perrone M., Lamarina (C).

NOTE: angoli 4-6. Recuperi: 4’/3’.

