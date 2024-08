Promozione girone A, Lucera-Palese e Audace Barletta-San Marco alla prima giornata. Il calendario completo

Domenica 8 settembre comincerà il campionato di Promozione girone A. Alla prima giornata spicca il big match tra il Lucera, finalista dei playoff lo scorso anno, e la Virtus Palese, che ha costruito una squadra per stare tra le prime. L’Audace Barletta di Vicedomini e Telera, invece, debutterà in casa contro il San Marco. Il Mola di Fabio Moscelli, invece, esordirà in casa contro il Troia.

Di seguito la prima giornata e il calendario completo.

calendario pro_A_24_25

