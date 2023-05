LECCE – C’è stata una grande partecipazione al progetto europeo “EuCare” rivolto alle scuole, che ha coinvolto anche il Salento con l’impegno dell’università, e dell’Asl, allo studio hanno partecipato anche cinque istituti della provincia di Lecce, con l’obiettivo di identificare l’effettivo percorso del contagio da SARS-CoV-2 nelle scuole; comprendere l’efficacia dei diversi metodi di contenimento e misure preventive e l’impatto psicologico dovuto alle restrizioni, i risultati preliminari – presentate all’Ecotekne- hanno evidenziato come proprio quest’ultimo aspetto sia molto importante e vada preso in considerazione per scelte future. Un progetto che continuerà anche il prossimo anno scolastico.

Barbara Magnani Giornalista professionista da febbraio 2009. Laureata in Lettere e un master in giornalismo sportivo televisivo. Dopo oltre 17 anni di esperienza in giornali, televisioni e uffici stampa della bergamasca, l’amore mi ha portata a Lecce dove vivo con mio marito e un piccolo peloso di nome Chiarly. E ora, con grande soddisfazione, la mia esperienza professionale si arricchisce nel gruppo televisivo Antenna Sud. See author's posts

