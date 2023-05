BARI – Il sole – a cinque giorni di distanza – bacia il capoluogo pugliese e Parco 2 Giugno che questa mattina ha abbracciato i tantissimi baresi che sono arrivati da ogni parte della città e non solo per partecipare al Primo Maggio Barese, la manifestazione rinviata da lunedì scorso a causa della pioggia. Sul palco del polmone verde del capoluogo, che per tutta la giornata ha accolto numerosi artisti pugliesi, non ci sarà più Samuel del Subsonica ma al suo posto ecco Pino d’Angió e i Folkabbestia. In tutto il parco poi, la zona giochi, quella del mercatino e del food, oltre a spettacoli per grandi e piccini.

