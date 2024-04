Primavera, Foggia-Catanzaro: il dottor Bucci salva un giovane calciatore

La partita tra Foggia e Catanzaro si è conclusa con una vittoria per 3-2 a favore dei calabresi di Domenico Zito, che si sono qualificati ai playoff. Tuttavia, il vero protagonista del match non è stato Romano Bucci, medico della squadra Primavera del Foggia.

Durante il primo tempo, con il punteggio fermo sullo 0-0, il numero 7 del Catanzaro, il 2007, Pierfrancesco Gatto, saltando di testa per colpire un pallone, poi finito sulla traversa, è entrato in collisione con unavversario cadendo per terra privo di sensi. Il medico del Foggia, resosi immediatamente conto della gravità della situazione, si è precipitato sul campo rianimando prontamente il ragazzo.

Dopo alcuni minuti di grande apprensione, Gatto si è ripreso facendo tirare un sospiro di sollevo anche ai tifosi presenti sugli spalti. Io gesto eroico di Romano Bucci viene è stato salutato con applausi scroscianti, mentre la situazione è tornata gradualmente alla normalità.

