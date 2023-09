Primavera 3, ecco i calendari: subito due derby pugliesi nel girone B

Reso noto il calendario del campionato Primavera 3: la regular season inizierà il 23 settembre, per poi terminare il 13 di aprile. Dal 23 dicembre 2023 al 6 gennaio 2024 ci sarà la prima sosta, mentre il secondo stop ci sarà nel terzo fine settimana di marzo. La gara di andata dei playout si giocherà il 20 aprile, mentre quella di ritorno il 27 aprile. Stesse date per il primo turno dei playoff, mentre il secondo turno si giocherà il 4 e l’11 maggio. Le finali, invece, sono in programma per il 18 e il 25 maggio. Il “Trofeo Dante Berretti” si disputerà infine il 2 giugno.

In occasione della prima giornata di regular season, ci saranno subito due derby pugliesi: Foggia-Virtus Francavilla e Taranto-Audace Cerignola.

CLICCA QUI per leggere il calendario.

