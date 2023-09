Taranto: Sapia, ‘Spero di tornare allo Iacovone col Messina’

(Di Lorenzo Ruggieri) Una bruttissima pagina di sport quella registrata domenica scorsa allo stadio Erasmo Iacovone. All’ottima prestazione del Taranto si è contrapposto il vasto incendio che ha colpito la casa degli ionici, diramatosi nei pressi della Curva Sud destinata ai tifosi ospiti.

Intervenuto nel corso della trasmissione Rossoblù, in onda su Antenna Sud Extra, il vicepresidente del Taranto, l’avvocato Vincenzo Sapia, ha illustrato i recenti sviluppi legati all’impianto: “Al momento, vi è un sequestro probatorio della Curva Sud, al cui margine sussiste un provvedimento dei Vigili del Fuoco di inibizione all’uso dell’impianto sportivo. Per cui, non si tratta di una vera e propria inagibilità. Ciò che è accaduto è estremamente grave, ma ho assistito a una sinergia immediata tra tutti i soggetti interessati. La società si è interfacciata fin da subito con l’amministrazione comunale”.

Nelle ultime ore sono divampate polemiche legate alla presenza di materiale altamente infiammabile nella zona poi oggetto del misfatto. Si tratta di rotoli in gomma destinati alla pista di atletica del campo scuola, i quali hanno provocato un ulteriore focolaio nella mattinata di martedì: “I rotoli non sono stati spostati immediatamente per consentire le attività tecnico-scientifiche della polizia giudiziaria”, ha spiegato il vicepresidente Sapia, il quale ha poi aggiunto: “Credo che tali azioni siano state esperite recentemente, motivo per cui sono stati rimossi”.

L’inutilizzabilità dell’impianto potrebbe comportare ulteriori difficoltà per la compagine ionica, come indicato dal vicepresidente del club: “Il presidente Giove ha fatto tanti sacrifici e quest’anno abbiamo presentato una squadra che ha riscosso notevole consenso anche tra i tifosi, come dimostrano i quasi 11.000 spettatori di domenica. Abbiamo affrontato una compagine di livello come il Foggia, grazie alla lettura di Capuano. Rivedere lo Iacovone pieno ci ha riempito di commozione e felicità, mi auguro di rivivere queste immagini già nella partita contro il Messina”.

