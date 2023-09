Taranto: Heinz predica calma, ‘Restiamo coi piedi per terra’

(Di Lorenzo Ruggieri) Il Taranto di Ezio Capuano inizia la propria stagione nel migliore dei modi. Nella splendida cornice dello Stadio Iacovone, gremito per l’occasione da circa 10.000 spettatori, i rossoblù hanno sconfitto il Foggia grazie alle reti di Antonini e Kanoute.

Tra i protagonisti del successo figura anche Jonas Heinz, difensore classe 2003 prelevato in estate e proveniente dal Sudtirol. Grazie a una prova arcigna e convincente, l’ex Torres ha contribuito all’ottenimento dei tre punti: “Il primo tempo ha espresso un match un po’ sporco “, ha dichiarato nel corso della trasmissione Rossoblù, in onda su Antenna Sud Extra: “con poche occasioni da gol. Nella ripresa, il Foggia si è riversato nei pressi della nostra area di rigore senza però creare occasioni pericolose. Dal canto nostro, sapevamo di avere attaccanti pronti a ripartire in contropiede. Abbiamo reagito, trovando due gol e preservando la nostra porta. Conoscevamo ogni dettaglio dei nostri rivali, siamo una squadra pronta a soffrire così come richiede il nostro gioco”.

Il clima all’interno dello spogliatoio ionico è altamente positivo, così come ammesso da Heinz: “Mister Capuano ha scelto un gruppo giovane, privilegiando l’uomo al calciatore. L’entusiasmo che si avverte in città, poi, ci offre una motivazione in più. Restiamo con i piedi per terra, siamo pronti a dare il massimo per la società, per i compagni e per la piazza partita dopo partita. Per un ragazzo giovane come me, giocare in una realtà come quella di Taranto rappresenta una grande opportunità”.

Ora i rossoblù sono chiamati a confermare le buone impressioni nel match contro il Picerno, in programma lunedì prossimo allo Stadio Donato Curcio: “Giocheremo su un campo difficile”, ha ammesso il difensore altoatesino: “Il Picerno ha una buona squadra ma sappiamo di dover lottare in ogni partita e dare il massimo”.

