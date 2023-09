Serie D/H: Nardò, partono lavori allo stadio Giovanni Paolo II

(Di Anthony Carrano) Lunedì 11 settembre inizieranno i lavori di ammodernamento dello stadio Giovanni Paolo II di Nardò. Encomiabile lo sforzo dell’amministrazione comunale che in tempi record, ha avviato tutto l’iter burocratico per far dare ai propri tifosi, uno stadio all’avanguardia idoneo anche ad ospitare le gare di Serie C. Appalto di 700mila euro che sarà affidato alla ditta Gianturco di Galatina. I lavori dureranno circa 3 mesi: nelle prossime ore si conoscerà il nome dello stadio che ospiterà il Nardò nella prima parte del campionato di Serie D Girone H.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp