POTENZA- Il Prefetto di Potenza Michele Campanaro ha ricevuto nella giornata del 21 giugno al Palazzo del Governo, in visita istituzionale, l’Ambasciatore britannico in Italia, Edward Llewellyn.

Nel corso del cordiale incontro, sono stati affrontati argomenti di comune interesse, sia di carattere economico che culturale, all’insegna degli ottimi rapporti che hanno sempre caratterizzato i due Paesi.

In particolare, sul piano delle relazioni economiche tra Basilicata e Regno Unito, il Prefetto ha sottolineato il peso della bilancia commerciale in un saldo positivo export/import di oltre 80 milioni di euro, che continua a essere strategico per l’economia lucana, anche dopo la Brexit.

L’Ambasciatore Ed Llewellyn ha manifestato grande interesse per il territorio della provincia di Potenza, per la sua ricchezza di bellezze naturali, storiche e archeologiche e ha ringraziato il Prefetto per la calorosa accoglienza ricevuta, esprimendo l’auspicio di ulteriori occasioni di incontro in Basilicata.

Il rappresentante del governo ha, quindi, espresso un sentito ringraziamento all’Ambasciatore per la visita che si inserisce nella prospettiva di un rapporto sempre più stretto tra i due Paesi, sottolineando l’importanza di conoscenza e scambio di reciproche esperienze necessarie a realizzare iniziative culturali e commerciali di comune interesse.

“Le relazioni italo-inglesi – ha detto a fine visita il prefetto Campanaro – vanno ben oltre i soliti rapporti che esistono tra due paesi terzi. L’Italia e il Regno Unito sono nazioni con una lunga storia, a tratti anche comune, animate da profonda e reciproca amicizia. Un legame antico che, mi auguro, potrà coinvolgere sempre di più anche questa porzione di terra lucana”.