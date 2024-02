Potenza, studenti e Questura contro i rischi della rete

POTENZA – Per la Giornata mondiale della sicurezza in rete, nell’ambito del progetto di Educazione alla Legalità, della prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo, la Questura di Potenza ha incontrato gli alunni della scuola media “Torraca-Bonaventura” di Potenza per celebrare il “Safer Internet Day”.

