Se il Picerno è a caccia del riscatto, il Potenza è alla ricerca della prima vittoria stagionale. In un derby come quello del Curcio (sold out), ci sono tante sfide nella sfida. Per esempio, Sebastiano Siviglia deve difendere anche la sua panchina: “Ogni partita è vita per me – dice il tecnico dei potentini alla vigilia del match -. Sono abituato alle pressioni, così come a sentirmi in discussione. E’ stato da calciatore lo è altrettanto da allenatore. Mi auguro che la partita di domani sera possa essere l’occasione giusta per i tre punti, anche a fronte di una prestazione non esaltante”.

Siviglia si aspetta una gara “interessante e combattuta. Voglio che il mio Potenza giochi con coraggio e personalità. Se vogliamo portare a casa la vittoria e sfatare questo tabù, dovremo scendere in campo convinti. Ci saranno difficoltà e insidie, non nascondo che potrebbero esserci novità dal punto di vista tattico”.

A proposito del Picerno, Siviglia spende parole d’elogio: “Affronteremo una squadra organizzata, che rispettiamo. Ripeto, dovremo giocarcela con convinzione e coraggio se vogliamo vincere”.