Curcio sold out per il derby con il Potenza di sabato sera. “Partita che arriva in un momento particolare, ma può essere l’occasione giusta per invertire la rotta – spiega Emilio Longo, allenatore del Picerno -. Mi auguro che i ragazzi capiscano che questa può essere un’opportunità per lasciarsi alle spalle un periodo negativo, anche se solo in termini di risultati perché le prestazioni non sono mai venute meno. Siamo chiamati a fare risultato, ma ai calciatori ho chiesto solo di dare il massimo e che si divertano. Servirà una partita di grande intensità, in cui dovremo far emergere i difetti del Potenza. Indipendentemente da chi scenderà in campo, dovremo essere cinici per concretizzare quanto riusciremo a costruire. Diop e Albadoro? Nessuno dei due è in grado di giocare i 90 minuti, ma saranno presi in considerazione”.