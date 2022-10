Cerignola: La Porta, ‘Solito atteggiamento anche ad Avellino’

Squalificato Michele Pazienza (un turno di stop), toccherà al vice Antonio La Porta guidare il Cerignola nella sfida di Avellino. “Sarà una partita tosta, loro vengono dalla sconfitta di Crotone e sicuramente vorranno riscattarsi – dice lo stesso La Porta -. Il successo con il Messina ci ha ridato un po‘ di entusiasmo permettendoci di preparare serenamente il match del Partenio-Lombardi, dove il Cerignola si esibirà per la prima volta nella sua storia. Non dovremo sbagliare atteggiamento, come sempre bisognerà lottare su ogni pallone per provare a portare a casa un risultato positivo per rendere orgogliosi i nostri tifosi“.