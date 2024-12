Potenza, si rafforzano i livelli di sicurezza dopo l’attentato di Magdeburgo

POTENZA – Si innalzano i livelli di sicurezza nel Paese, dopo l’attentato che, il 20 dicembre scorso, ha colpito la città di Magdeburgo in Germania.

Non fanno eccezione il Capoluogo di regione lucano e l’intera provincia. In giornata, infatti, il Prefetto di Potenza Michele Campanaro ha presieduto, presso il Palazzo di Governo, la Riunione Tecnica di Coordinamento delle Forze di Polizia, appositamente convocata per il rafforzamento delle misure di sicurezza nell’intera provincia.

Presenti i vertici provinciali delle Forze dell’Ordine, Questore di Potenza e Comandanti provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

Entrando subito nel cuore della riunione, il Prefetto Campanaro ha illustrato il contenuto delle circolari del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno diramate ai Prefetti della Repubblica, all’indomani del drammatico attentato tedesco, richiamando l’attenzione sulla necessità del rafforzamento immediato dei servizi di vigilanza e controllo del territorio e delle misure di sicurezza a protezione delle aree maggiormente attrattive sotto il profilo religioso, turistico e commerciale.

In questa direzione, la riunione si è focalizzata sulla mappatura delle zone potenzialmente a maggior rischio del Capoluogo e della provincia dove, in particolare, si svolgeranno mercatini, fiere natalizie, eventi religiosi e di intrattenimento e che prevedono flussi importanti di presenze.

Il Prefetto Campanaro ha, quindi, predisposto un capillare rafforzamento delle misure organizzative e di sicurezza, che verranno declinate operativamente sul Tavolo tecnico in Questura.

“La vicenda del mercatino di Natale di Magdeburgo ci ha lasciato sgomenti. Anche in provincia di Potenza, siamo chiamati ad un surplus di attenzione e, per questo, ho dato indicazione che siano immediatamente messi in campo importanti dispositivi di sicurezza che si vanno ad aggiungere a quelli già pianificati nel corso di precedenti riunioni di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, perché i cittadini possano godere di queste festività in una cornice di piena sicurezza”, ha dichiarato il Prefetto Campanaro al termine della riunione.

