Potenza: pronto soccorsi in affanno e liste attesa

L’influenza mette sotto pressione il personale sanitario in Basilicata ed in particolare per gli accessi che si stanno registrando al pronto soccorso dell’ospedale San Carlo di Potenza. A denunciarlo è stata la Uil Fpl che ha chiesto interventi urgenti per garantire i servizi ai cittadini.

Secondi i dati riportati sul Sole24ore, nell’ultima settimana sono state 583mila le persone colpite dall’influenza di stagione; rispetto alla settimana precedente, in cui l’incidenza è stata di 10,54, si è registrata una variazione di -0,66 pari a un calo di circa 39 mila casi. Da qui un accesso sempre maggiore al nosocomio potentino, un fenomeno che secondo il sindacato “ha messo in luce due criticità strutturali: il malfunzionamento dei servizi territoriali e la carenza di personale infermieristico all’interno dell’ospedale. Non è più accettabile – è scritto in una nota – che, nel 2025, i cittadini debbano ricorrere al Pronto Soccorso per problematiche come l’influenza. La situazione attuale evidenzia l’urgenza di una riforma strutturale del sistema sanitario, rimandata da tempo. L’Ospedale San Carlo deve tornare a essere un punto di riferimento per l’ alta specializzazione , senza dover sopperire alle carenze del territorio” hanno concluso.

Un tema più complesso quello della sanità in regione che riguarda anche le liste di attesa, sul punto il consigliere regionale di Basilicata casa comune, Giovanni Vizziello, ha segnalato che “Ammontano a 1 milione e 300 mila euro le risorse stanziate dal decreto Milleproroghe in favore della nostra regione per ridurre le liste d’attesa. Una nuova opportunità – ha aggiunto – che l’Assessore Latronico non deve lasciarsi sfuggire per affrontare i tempi biblici con cui in Basilicata si erogano visite mediche ed esami di laboratorio e che di fatto impediscono ai lucani di curarsi”.

Intanto diversi cittadini ci hanno segnalato i disagi registrati agli sportelli dell’Ospedale San Caro con attese di circa tre ore per pagare un ticket.

