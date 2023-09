Potenza, interrogazione di Pergola su mancato sostegno fuochi San Luca Branca

POTENZA – “Abbiamo appreso con profondo rammarico che anche quest’anno non si terrà il festival nazionale «Fuochi sul Basento», che, da tradizione, si svolge il primo sabato di settembre nella frazione di San Luca Branca di Potenza. Una manifestazione così importante e significativa per la città di Potenza che richiamava numerosi visitatori anche da fuori regione. Dopo il comunicato diramato dall’associazione in cui si richiama l’assenza delle istituzioni locali su una manifestazione ormai storica della nostra città chiediamo di conoscere quali siano i motivi del mancato impegno dell’amministrazione comunale nel promuovere il festival dei “Fuochi del Basento”. Lo sostiene il consigliere comunale al Comune di Potenza Rocco Pergola.

“Il tradizionale festival pirotecnico di Potenza dopo la sospensione dovuta all’emergenza covid meritava maggiore attenzione e sostegno, invece abbiamo registrato soltanto il silenzio ed il totale disinteresse della giunta Guarente. Per questo chiediamo all’assessore alla cultura come mai non si è attivata per evitare l’assenza anche quest’anno di uno spettacolo che viene organizzato dal 1989 in occasione dei festeggiamenti della Madonna delle Grazie. Considerate le richieste di numerosi cittadini e appassionati, considerato il disagio ed il danno d’immagine per un evento che negli anni era riuscito a crescere e ad attrarre ogni anno un numero maggiore di spettori si chiede di conoscere le cause del mancato sostegno dello spettacolo pirotecnico e le azioni che l’amministrazione vuole intraprendere per rimediare al danno e al disagio prodotto”, conclude Pergola.

