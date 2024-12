Potenza: il vescovo Carbonaro incontra i segretari di Cgil, Cisl e Uil

Un incontro che fa seguito all’appello che tutti i vescovi della Basilicata hanno lanciato in un documento di pochi giorni fa è stato organizzato dai segretari generali della Cgil della Cisl e della Uil di Basilicata nel capoluogo di regione lucano con Il vescovo metropolita di Potenza-Muro lucano-Marsico nuovo, monsignor Davide Carbonaro.

L’appuntamento dei sindacati rientra nella prassi acquisita da qualche anno di salutare il vertice della diocesi potentina in un incontro che diventa occasione di confronto sulle maggiori criticità che interessano la regione, tra lavoro, crisi sociale, spopolamento e perdita valoriale.

Non poteva mancare un pensiero da parte di sua eccellenza Carbonaro per le vittime del lavoro, sono stati infatti ben tre i lavoratori lucani che hanno perso la vita nel solo mese di dicembre ed un altro è in gravi condizioni

