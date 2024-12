Potenza: due vite salvate grazie a tempestività della “farmacia dei servizi”

A Potenza, l’iniziativa della “farmacia dei servizi” ha dimostrato tutta la sua efficacia salvando due vite grazie alla prontezza del personale della Farmacia Savino. La possibilità di effettuare esami diagnostici direttamente in farmacia, evitando le lunghe liste d’attesa del sistema sanitario, si è rivelata cruciale in due episodi distinti.

Nel primo caso, un paziente che si era rivolto alla farmacia per un elettrocardiogramma ha ricevuto una diagnosi immediata di fibrillazione atriale. La tempestiva segnalazione al medico curante ha permesso un rapido intervento per “scoagularlo”, evitando conseguenze potenzialmente fatali.

Pochi giorni dopo, una donna si è presentata nella stessa farmacia lamentando un persistente dolore toracico. L’esame strumentale ha rivelato alterazioni riconducibili a una possibile cardiopatia ischemica, spingendo i farmacisti a indirizzarla prontamente al Pronto Soccorso per ulteriori accertamenti.

Carmen Golia, responsabile della Farmacia Savino, ha sottolineato l’importanza del servizio, evidenziando che in soli due mesi sono stati effettuati 75 esami tra elettrocardiogrammi e holter cardiaci e pressori, contribuendo a ridurre la pressione sugli ospedali. Tuttavia, resta ancora un certo scetticismo da parte di alcuni medici di base nel consigliare questi servizi ai pazienti.

Secondo Carlo Claps, Presidente provinciale di Federfarma Potenza, la collaborazione tra medici di famiglia e farmacisti è essenziale per accelerare diagnosi e interventi. “Le farmacie territoriali, soprattutto in aree rurali, rappresentano veri presidi di prossimità – ha dichiarato Claps – e il rispetto per la salute del paziente deve prevalere su ogni altra logica”.

Questi episodi mettono in luce il ruolo sempre più centrale delle farmacie nella rete di assistenza sanitaria, offrendo un contributo determinante per la salute pubblica.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author