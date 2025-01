Potenza, Capodanno in piazza con gruppi made in Basilicata

È stata “La Potenza della Musica” l’evento organizzato dal Comune del capoluogo lucano per trascorrere in piazza le prime ore del nuovo anno. Dj set e artisti lucani si sono susseguiti sul palco dopo la mezzanotte per far ballare le tante persone che hanno riempito il centro storico.

Per quanto riguarda il bollettino medico in Basilicata si è registrato un solo ferito trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Matera ferito ad un occhio per lo scoppio di un petardo. Nessun intervento fortunatamente è stato preso in carico dal personale del 118 del capoluogo lucano.

