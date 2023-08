Potenza: cantieri chiusi per riapertura scuole

POTENZA – Diversi i cantieri aperti nel capoluogo lucano che in questi giorni stanno creando non pochi problemi alla viabilità cittadina. Abbiamo fatto il punto dei lavori in previsione della riapertura delle scuole con il vice sindaco di Potenza e assessore ai lavori pubblici, Michele Napoli.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp