Porto il Natale, il cantautore Renzo Rubino suona per i piccoli degenti del Policlinico di Bari

BARI – Con la partenza della seconda edizione di “Porto il Natale”, Renzo Rubino sta per regalare un nuovo motivo per alzare i calici e prepararsi ad accogliere lo spirito più autentico delle Festività natalizie: torna il progetto live unico nel suo genere con cui il cantautore pugliese anche per queste festività intraprenderà un road tour lungo tutta Italia e oltre i confini per portare la magia del Natale e della sua musica direttamente nei salotti e nei luoghi del cuore di chi aprirà le porte a una serata diversa dal solito.

Il calendario di “Porto il Natale”, in programma tra dicembre e gennaio, è denso di appuntamenti, tra atmosfere intime e momenti emozionanti: dalle case delle famiglie che accoglieranno Renzo nel proprio salotto, fino a luoghi speciali come il reparto di oncologia pediatrica del Policlinico di Bari – dove si è esibito nelle scorse ore – e il Centro Diurno socio-riabilitativo “Ex-Ospedale Martini” di Foggia, ogni tappa sarà un’occasione unica di condivisione e gioia.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp