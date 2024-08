Porto Cesareo, operaio rimane incastrato con il braccio nell’impastatrice

Incidente sul lavoro a Porto Cesareo. Intorno alle 17 di martedì 20 agosto, un dipendente di una pizzeria di via Silvio Pellico è stato soccorso da alcuni colleghi a causa del grave episodio che l’ha interessato durante l’attività. Per causa ancora da accertare, il braccio del 30enne, del posto, sarebbe rimasto incastrato all’interno di un’impastatrice. Per liberare l’arto è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Veglie, allertati dai colleghi.

I sanitari del 118, invece, dopo un primo soccorso sul posto hanno provveduto al trasferimento dell’uomo in codice giallo presso l’ospedale “San Giuseppe da Copertino”. Ai carabineri della locale Stazione e agli ispettori dello Spesal sono affidati i rilievi, utili a ricostruire la dinamica dell’incidente.

++ ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO ++

