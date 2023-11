Polo logistica: 3 miliardi di investimenti e Puglia protagonista

BARI – Tre miliardi di euro di investimenti gestendo tutto il mosaico della logistica integrata e sostenibile in tutte le sue sfaccettature: dal raccordo con il primo e l’ultimo miglio, alla gestione dei terminal e al potenziamento dell’intermodalità con la gomma e navi, per generare valore per l’industria e per i territori, con una grande attenzione alle aree del mezzogiorno. Questo l’ambizioso scopo, tra le varie, di Mercitalia, come spiegato dall’AD Sabrina De Filippis al margine del convegno sul tema tenutosi a Bari

