Gdf, visita del comandante Toscano alla Tenenza di Mola di Bari

MOLA DI BARI – Il comandante regionale Puglia, generale di Divisione Fabrizio Toscano, ha fatto visita alla Caserma “Guardia Domenico Lo Fano M.A.V.M”, sede della Tenenza della Guardia di Finanza di Mola di Bari. A riceverlo, il comandante Provinciale Bari, generale di Brigata Pasquale Russo, il comandante del I Gruppo Bari, colonnello William Vinci e il comandante della Tenenza, tenente Massimo Domenico Antonio Mallardi.

Dopo aver rivolto il proprio saluto al personale in forza al Reparto, il generale Toscano ha partecipato al briefing presentato dal tenente Mallardi, nell’ambito del quale, oltre al contesto socio-economico caratterizzante il territorio del Reparto, sono state illustrate le principali attività di servizio condotte dalle Fiamme Gialle molesi, quale presidio di Polizia Economico-Finanziaria a tutela delle imprese sane e della collettività. Nell’ambito dei servizi a tutela delle “Entrate”, di rilievo l’attività a contrasto del sommerso d’azienda (sono stati individuati n. 6 evasori totali), dell’evasione fiscale internazionale (contestata ad una società la fittizia residenza all’estero, c.d. “esterovestizione”), delle frodi fiscali (con particolare riguardo all’indebito accesso ai bonus edilizi) e del sommerso da lavoro (sono stati scoperti n. 51 lavoratori “irregolari”, n. 15 dei quali “in nero”). Nel settore delle “Uscite” sono stati eseguiti interventi nei confronti di soggetti beneficiari di finanziamenti pubblici, rilevando contributi non spettanti per due milioni di euro circa, oltre a verifiche circa la legittima spettanza di misure di sostegno economico a integrazione dei redditi familiari, con un particolare focus sulle autocertificazioni reddituali prodotte dagli studenti beneficiari di agevolazioni sulle rette universitarie, alla luce dei Protocolli d’Intesa stipulati dal Comando Regionale Puglia della Guardia di Finanza con il Politecnico di Bari e gli Atenei Universitari di Bari e Foggia.

Al termine della visita, il comandante regionale ha espresso parole di apprezzamento per l’impegno profuso dalle Fiamme Gialle molesi nell’azione di servizio quotidianamente svolta a contrasto di ogni forma di illegalità economica e finanziaria.

