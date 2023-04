+++ AGGIORNAMENTO+++ La redazione è stata contattata dal personale del Liceo Ribezzo: si è trattato di un errore da parte di uno degli amministratori. La campagna elettorale, insomma, resta lontana dalla scuola.

FRANCAVILLA FONTANA – Non è chiaro se si sia trattato di un errore o di una “scientifica” presa di posizione: fatto sta che la pagina Facebook “ufficiale” del Liceo Ribezzo di Francavilla Fontana sta promuovendo in queste ore, attraverso una “storia”, il pubblico comizio in piazza Dante di Città Futura, la coalizione a sostegno del sindaco Antonello Denuzzo, in programma per le 19.15. Il “reels” ha una locandina con tutte le informazioni utili e persino una musica di sottofondo, la hit “Beautiful Day” degli U2.

Intanto, sempre nella serata di sabato, alle 20, è in programma anche il comizio del centrodestra a sostegno del candidato sindaco Michele Iaia, mentre domenica sera sarà il turno de “La Città di Tutti” a sostegno di Maria Passaro, ancora alle 20. Chissà se anche per le altre coalizioni, il “Ribezzo” preparerà una “storia” ad hoc.

